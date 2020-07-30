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يويفا: لقاء الريال وسيتي في موعده رغم إصابة ماريانو بكورونا

يويفا: لقاء الريال وسيتي في موعده رغم إصابة ماريانو بكورونا
http://almnatiq.net/?p=889174
المناطق - الرياض

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، “اليويفا”، أن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال المرتقبة الأسبوع المقبل، ستقام كما كان مخططا لها رغم ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد للاعب الملكي ماريانو دياز، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأمس الثلاثاء، أعلن النادي الإسباني عن إصابة المهاجم ماريانو بفيروس كورونا، مما يثير الشكوك حول مشاركته في المباراة التي ستقام يوم الثامن من أغسطس على استاد الاتحاد.

وقال اليويفا في بيان لوسائل إعلام بريطانية “نتواصل مع النادي لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية، مضيفا “نثق في أن هذه الحالة لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي”.

وكان ريال مدريد قد خسر بهدفين لهدف من المان سيتي في مباراة الذهاب بدور 16 في مدريد قبل توقف المسابقة في مارس الماضي.

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