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المياه الوطنية تنجز 26 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة 1,2 مليار بمنطقة مكة

المياه الوطنية تنجز 26 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة 1,2 مليار بمنطقة مكة
http://almnatiq.net/?p=889196
المناطق - مكة

أعلنت شركة المياه الوطنية انتهائها من تنفيذ 26 مشروعًا حيويًا لخدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م، وذلك في زمن قياسي متقدم بمتوسط شهرين عن الفترة التعاقدية لهذه المشاريع، إضافة إلى تحقيق اجمالي وفر مالي لهذه المشاريع يقدر بـ(26) مليون ريال.

وبيّن رئيس القطاع الغربي بالشركة م. محمد بن صالح الغامدي أن القطاع قام بتنفيذ أكثر من (10) آلاف توصيلة للصرف الصحي، وشبكات مياه ليتم خدمة أكثر من (6) آلاف عقار بتوصيلات المياه المنزلية خلال النصف الأول من 2020م، إذ سيستفيد منها أكثر من (304,000) نسمة ضمن خطة الشركة المعتمدة لتطوير الخدمات وزيادة نسب التغطية بها للمستفيدين.

 

وأضاف: “ساهمت فترة منع التجول الماضية وتوقف الحركة المرورية التي طبقتها الأجهزة الأمنية كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتم استثمارها بشكل إيجابي من قبل سواعد منسوبي الشركة بمنطقة مكة المكرمة في إنجاز جزء من هذه المشاريع الـ 26 بإجمالي تكاليف بلغت قرابة 1.2 مليار ريال، بمختلف مدن المنطقة بوقت أسرع وتكلفة اقل”.

 

من جهة أخرى كرم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي بحضور الإدارة التنفيذية بالقطاع الغربي فريق الإدارة العامة للمشاريع بالقطاع التي نفذت هذه المشاريع، مشيدًا بهذا بالإنجاز الذي حققوه، واعتبره نموذجًا يحتذى به.

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