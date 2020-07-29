أمانة القصيم تكثف أعمالها لنظافة المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد

المناطق- بريدة

نفذت أمانة منطقة القصيم حملة نظافة عامة شملت الجوامع ومصليات الأعياد بمدينة بريدة وذلك إستعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن الأمانة اعتمدت خطة عمل مكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك تستهدف رفع النفايات خلال وقت مبكر للمحافظة على النظافة العامة للمدينة.

وضمن خطة النظافة العامة ، وزعت أمانة منطقة القصيم آلاف الأكياس البلاستيكة ذات جودة عالية على المنازل بمدينة بريدة وذلك لجمع بقايا ومخلفات الأضاحي ، بالإضافة إلى أكياس أخرى مخصصة لإهداء اللحوم. ودعت الأمانة المستفيدين إلى التعاون في ذلك عبر وضعها بقايا الأضاحي في الحاويات المخصصة وبطريقة آمنة وسليمة.

كما تقوم الفرق الميدانية بأمانة منطقة القصيم بأعمال النظافة اليومية على مواقع النقاط المؤقتة لبيع الأضاحي بالمدينة.