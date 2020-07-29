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بلدية الشرائع بمكة تُغلق 3 مراكز لخدمات صيانة السيارات

بلدية الشرائع بمكة تُغلق 3 مراكز لخدمات صيانة السيارات
http://almnatiq.net/?p=889217
المناطق - مكة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 3 مراكز لخدمات صيانة السيارات بطريق الملك فيصل، وذلك لوجود مخالفات تشغيلية لنشاط ( البناشر وورش السيارات ).
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، حرص البلدية على متابعة ومراقبة مراكز الخدمات ضمن نطاق البلدية والتأكد من استيفائها للاشتراطات المطلوبة وإشعارها مسبقاً لمعالجة الملاحظات المرصودة عليها.
وبين أنه تم إغلاق مطعمين مخالفين للوجبات السريعة وذلك لتشغيل العمالة دون توفر شهادات صحية إضافةً إلى إشعار عدد من المحلات المخالفة لمعالجة الملاحظات المرصودة، مشدداً على ضرورة التزام المنشآت والمراكز التجارية بالإجراءات الصحية المُتَّبعة وتوفير غذاء صحي آمن، مشيداً بجهود الفرق الرقابية المشاركة من البلدية.

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