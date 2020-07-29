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رئيس بلدية محافظة البدع يتفقد المسلخ تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك

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رئيس بلدية محافظة البدع يتفقد المسلخ تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك

رئيس بلدية محافظة البدع يتفقد المسلخ تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=889237
تبوك-علي العميري

تفقد رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد، المسلخ البلدي بالمحافظة للاطلاع على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وشدد السعيد على العاملين بالمسلخ بتكثيف الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة، مؤكداً بأن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن البلدية لا تتهاون مع كل من يتساهل في هذا الشأن.
داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوي عن طريق خدمة 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملحوظات التي سيتعامل معها فورا.

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