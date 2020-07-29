بلدية القطيف تضبط شاحنة ترمي الأنقاض في الأماكن الممنوعة

المناطق - القطيف

ضبطت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف شاحنة مخالفة تقوم بتفريغ حمولتها في الأماكن غير المخصصة في مخالفة صريحة للأنظمة.

وذكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أنه تم رصد المخالفة من قبل إدارة النظافة في بلدية تاروت، حيث كانت أحدى الشاحنات تقوم برمي الأنقاض والمخلفات بحي الجامعيين في تاروت، مشيرا الى أنه تم حجز الشاحنة وتطبيق الغرامة المالية عليها وإلزامها برفع 1000 متر مكعب من الأنقاض من الموقع.

وحذرت البلدية المخالفين من القيام برمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية، مؤكدة على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف، وأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.

يذكر أن بلدية محافظة ‎القطيف تواصل حملتها ولليوم السادس في رفع الأنقاض مجهولة المصدر ومسح الساحات ورفع السيارات المهملة من حي الجامعيين التركية الصناعية بجزيرة تاروت ضمن جهودها لتحسين المشهد البصري بالمحافظة.