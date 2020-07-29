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محافظة حقل تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط معدة مسبقاً

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محافظة حقل تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط معدة مسبقاً

محافظة حقل تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط معدة مسبقاً
http://almnatiq.net/?p=889243
المناطق - تبوك
أنهت محافظة حقل كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطة عمل تم إعدادها مسبقاً وكلف بها فريق عمل مرابط خلال إجازة العيد.
وقامت بلدية المحافظة بتكثيف الجولات الرقابية على جميع محلات بيع المواد الغذائية والمستودعات والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الأسماك للتأكد من تطبيقها لكامل الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية وكذلك تم التأكد من جاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي وتحديد نقاط خارجية لذبح الأضاحي .
كما متابعة الأعمال الرقابية والخدمية لاستقبال زوار المحافظة ومصطافيها خلال الاجازة وتهيئة وتجهيز الشواطئ والحدائق والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين بصورة مستمرة وصيانة ونظافة دورات المياه الموجودة على الشاطئ وألعاب الأطفال في جميع المواقع.

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