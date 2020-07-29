الحالة الصحية للحجاج والاستعدادات الأمنية في إيجاز صحفي مساء اليوم

المناطق - الرياض

يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم بمقر المركز الإعلامي لغرفة علميات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة إيجازًا صحفيًا صحيًا وأمنيًا، يتحدث فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي عن الحالة الصحية وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج في المناسك ، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ ، فيما يستعرض المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب الجهود والاستعدادات الأمنية لموسم الحج لهذا العام.

وسينقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء السعودية على تويتر والقناة السعودية و قناة الإخبارية.