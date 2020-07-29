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بلدية الظاهرية تستعد لعيد الأضحى المبارك

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بلدية الظاهرية تستعد لعيد الأضحى المبارك

بلدية الظاهرية تستعد لعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=889255
المناطق - الظاهرية

أنهت بلدية الظاهرية التابعة لأمانة منطقة القصيم أعمال إظهار معالم الاحتفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذلك  بتزيين الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة والعائلية في المراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية الظاهرية الأستاذ ناصر بن صنات الفوازي أنه وبالإضافة إلى ذلك ، تواصل البلدية أعمال متابعة المحلات الصحية والتجارية وذلك بتكثيف الجولات الرقابة ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع التعقيم والرش المستمر في المواقع الحيوية كما  تم التأكد من وجود لبس الكمامات للعاملين والمتسوقين ووجود المعقمات  ومقياس درجة الحرارة .

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