مدير “تعليم الجوف” يشكل لجنة لتنفيذ خطة العودة للمدارس

المناطق - الجوف

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، برئاسته وعضوية مساعديه وعدداً من مديري ومديرات الإدارات المعنية.

وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المهام التالية: جاهزية الميدان التعليمي وخطة العودة للمدارس استعداداً للعام الدراسي 1442هـ، تطبيق نماذج العودة للدراسة، اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في جميع مدارس المنطقة، جاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، كذلك استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة، اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية، تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة.