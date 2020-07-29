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بلدية الخفجي: زيارة ( 483) منشأة تجارية وتغلق ( 4) محلات مخالفة خلال أسبوعين

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بلدية الخفجي: زيارة ( 483) منشأة تجارية وتغلق ( 4) محلات مخالفة خلال أسبوعين

بلدية الخفجي: زيارة ( 483) منشأة تجارية وتغلق ( 4) محلات مخالفة خلال أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=889269
المناطق - الخفجي

كشفت بلدية محافظة الخفجي عن تنفيذ (69) جولة رقابية تفتيشية خلال الأسبوعين الماضيين، تم خلالها زيارة (483) محلاً، وإغلاق ( 4) محلات مخالفاً للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المطابخ والمطاعم ومحلات الحلاقة ومغاسل الملابس ومحلات الحلويات، وضمن تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المطابخ والمطاعم ومحلات الحلويات ومحلات الحلاقة ومغاسل الملابس  في المحافظة، وشملت عدداً من المنشآت الصحية وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية ( 4) محلات مخالفة للاشتراطات من خلال زيارة ( 483) منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأشار المهندس الحميداني إلى أن عدد الجولات بلغ (69) جولة، تم خلالها تسجيل (  53) إنذارا، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء عدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، كما تم واتلاف أكثر من (  188) كجم المواد الغذائية وتسجيل  ( 5) مخالفات لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19.

وأكد الحميداني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

 

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