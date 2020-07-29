23 مشهوراً سعودياً تحت المراقبة الأمنية..بعد رصد علاقاتهم بغسيل الأموال

المناطق - الرياض

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن تبادل معلومات جرى مؤخراً بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف غسل المشاهير في الكويت.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادرها ، أن 23 مشهوراً سعودياً تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسيل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة ، أن عمليات بيع سيارات «أنتيك» وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والـ23 مشهوراً سعودياً، حيث تم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية