“البيئة” تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم

المناطق - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط : https://portal.mewa.gov.sa لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري ولخدمتهم بشكل أفضل.

و حددت الوزارة مهلة 60 يوماً لتحديث بيانات المستفيدين عبر البوابة، موضحة أن الدعم في المرحلة القادمة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته في البوابة خلال المهلة الزمنية.