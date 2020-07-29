مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

المناطق - مكة

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 411 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 86 شخصًا، وعيادة التنويم والعلاج 27 مستفيدًا، والصيدلية 420 شخصًا، وقسم معالجة الوبائيات 411 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 395 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.