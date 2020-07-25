تكليف “التميمي” للعمل بمكتب وكيل شؤون بلديات منطقة الرياض

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صدر قرار سعادة وكيل شؤون بلديات منطقة الرياض المهندس أحمد بن محمد البكيري بتكليف الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز التميمي بالعمل في مكتب الوكيل بوكالة الأمانة وذلك ضمن خطط تطوير العمل في الوكالة.

ويعتبر “التميمي” من الكفاءات الإدارية المتميزة.