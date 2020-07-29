الاتفاق يدعم خط الدفاع بالحلواني حتى ‪2023

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نجحت إدارة نادي الاتفاق في كسب خدمات الظهير الأيسر حسين حلواني 24 سنة لتمثيل الفريق الأول بنادي الاتفاق بداية من الموسم المقبل وحتى 2023 في صفقة انتقال حر، جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي بحضور مدير الاحتراف بنادي الاتفاق محمد الدعلان، ووكيل اللاعب الدكتور صالح اليامي.

يذكر بأن اللاعب حسين حلواني تدرج في الفئات السنية بنادي الاتحاد حتى الفريق الأول، خاض بعدها تجارب احترافية متعددة بأندية نجران والباطن والعروبة والطائي، كما ساهم مع منتخب المملكة للناشئين في تحقيق بطولتي كأس الخليج وكأس العرب.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومدير الاحتراف بالنادي محمد الدعلان بأن إدارة ناديه تواصل عملها المكثف من أجل تدعيم الفريق الكروي خلال الموسم المقبل وفق استراتيجيتها البناءة لصناعة فريق شاب مميز قادر على تحقيق الأهداف المنشودة.

وقال :” أنهينا التعاقد مع مهاجم الترجي حسن السليس لمدة 5 سنوات إلى جانب الظهير الأيسر حسين حلواني حتى 2023، والجهود ستتواصل بتدعيم الفريق وفق الرؤية الفنية”.

في المقابل أبدى حلواني سعادته بتوقيع عقد انتقاله لتمثيل الاتفاق بداية من الموسم المقبل، مشدداً على أن ارتداء شعار نادي عريق كالاتفاق تحدي جديد يفرض عليه العمل باجتهاد، وسيسعى بكل مايملك بالمساهمة في اسعاد جماهير