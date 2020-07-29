الأندية السعودية تنال الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين

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نالت الأندية السعودية رسميًا الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين 2021 و2022.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء “3 مقاعد مباشرة + مقعد ملحق” للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

وطبقًا لتقييم الاتحاد الآسيوي فإن الدولتين الأعلى في التصنيف في قسمي (الغرب والشرق) تحصلان على الحد الأعلى، ويعتمد هذا التقييم على نتائج الفرق في البطولة خلال الأربع سنوات الماضية.

وقدمت الأندية السعودية نتائج مميزة في النسخة الماضية حيث وصلت أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى دور الـ 16 وواصل الاتحاد والنصر والهلال إلى ربع النهائي، فيما تمكن الهلال من تحقيق اللقب.

من جانبه ثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للأندية وقطاع كرة القدم بشكل عام، والجهود التي بذلت من قبل الأندية السعودية والأداء الفني المميز الذي آتى ثماره بتحقيق الكثير من الإنجازات للكرة السعودية على جميع المستويات.

ووجه المسحل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على جهوده ومتابعته من أجل الارتقاء بالرياضة السعودية، متمنيًا أن تواصل أندية المملكة تمثيل الوطن بصورة مشرفة في جميع المحافل.