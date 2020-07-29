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“الصحة”: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تُسجّل حالات إصابة بفيروس كورونا

“الصحة”: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تُسجّل حالات إصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=889314
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم “يوم التروية” عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا -ولله الحمد- بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة .
وفي سياق متصل أعلنت الصحة تسجيل (1759) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (272590) حالة، من بينها (41205) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2063) حالة حرجة، كما سُجلت (2945) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (228569) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1759) منها 39% إناث، و61% ذكور، فيما بلغ عدد الوفيات (2816) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة.
ولفتت النظر إلى أنه أُجري (62845) فحصاً مخبرياً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى (3237731) فحصاً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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