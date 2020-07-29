احدث الأخبار

بدعم سعودي.. 1.5 مليون مستفيد من مشروع تطوير حقل المناصرة المائي في عدن
أبرز المواد
 “الصحة”: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تُسجّل حالات إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الأندية السعودية تنال الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين
أبرز المواد
 ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام
أبرز المواد
 “مكافحة الاتجار بالأشخاص” تحدد مؤشرات الاشتباه بهذه الجريمة فيما يتعلق بالأطفال
أبرز المواد
 الاتفاق يدعم خط الدفاع بالحلواني حتى ‪2023
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المغربي
أبرز المواد
 السديس:طواف القدوم تمّ بيسر وسهولة وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية
أبرز المواد
 تكليف “التميمي” للعمل بمكتب وكيل شؤون بلديات منطقة الرياض
مجتمع المناطق
 المملكة وصناعة الثوب الأغلى.. شرف وإتقان على مر الأزمان
أبرز المواد
 مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين
أبرز المواد
 اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
أبرز المواد
بدعم سعودي.. 1.5 مليون مستفيد من مشروع تطوير حقل المناصرة المائي في عدن

بدعم سعودي.. 1.5 مليون مستفيد من مشروع تطوير حقل المناصرة المائي في عدن

أبرز المواد
“الصحة”: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تُسجّل حالات إصابة بفيروس كورونا

“الصحة”: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تُسجّل حالات إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
الأندية السعودية تنال الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين

الأندية السعودية تنال الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين

أبرز المواد
ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام

أبرز المواد

ضخ 16 ألف متر مكعب يومياً بالاعتماد على الطاقة البديلة

بدعم سعودي.. 1.5 مليون مستفيد من مشروع تطوير حقل المناصرة المائي في عدن

بدعم سعودي.. 1.5 مليون مستفيد من مشروع تطوير حقل المناصرة المائي في عدن
http://almnatiq.net/?p=889317
المناطق - عدن

بدأ مشروع تأهيل وتطوير حقل مياه المناصرة في رفع طاقة وكفاءة إنتاج المياه عبر ضخ يومي إجمالي يتجاوز 16 ألف متر مكعب مغذياً كافة مناطق العاصمة المؤقتة عدن، للحد من العجز في ضخ المياه، والذي عانت منه عدن منذ عقود، حيث أن المشروع أوجد حلًا لمشاكل وصعوبات الوصول إلى موارد المياه، ونجح ربطه بعدة آبار بعد تخطيه لاختبارات التشغيل عبر مضخات مخصصة لكل بئر، ما سيحسن بشكل مباشر الحياة اليومية لأهالي محافظة عدن.
ويحتوي حقل المناصرة على 29 بئراً، العاملة منها 20 بئراً فقط، ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على توفير احتياج عدن من المياه، والتي تعاني من نقص في إمدادات المياه، في ظل الطلب المتزايد والتوسع السكاني في المحافظة.
ويأتي المشروع بدعم كامل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ويستفيد منه نحو مليون ونصف المليون نسمة.
ويجري البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأعمال في المشروع عبر فترتين عمل صباحية ومسائية لرفع طاقة إنتاج المياه لأكثر من 25%، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5616 متر مكعب يومياً، مع تعزيز الشبكة الكهربائية في الحقل، ويخدم المشروع محافظة عدن كاملة بجميع المرافق، من مدارس ومستشفيات ومرافق خدمية وغيرها، ويشمل تأهيل 10 آبار في الحقل وحفر 5 آبار جديدة.
وشرع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حفر وتجهيز خمسة آبار جديدة على أعماق تصل إلى 320 متر تم تزويدها بالمضخات والمحركات الغاطسة وملحقاتها، بالإضافة إلى تركيب خط هوائي جديد بطول 2.5كيلو متر، وإنشاء شبكة مياه جديدة وربطه بالشبكة القائمة، التي تم تعزيز كفاءتها بتوفير مولد بقدرة 1500 كيلو فولت.
ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال المشروع إلى تعزيز إمدادات المياه، ورفع كفاءة المقاولين اليمنيين، ورفع مستوى السلامة في المشاريع اليمنية، وتطبيق الإجراءات السليمة في المشروع ونقل المعرفة، وخلق فرص العمل للعديد من المواطنين من المهندسين والأيدي العاملة، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الكهربائية في حقول الآبار.
ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشروع تطوير وتأهيل حقل المناصرة لوصول القدرة الإنتاجية للحقل إلى نحو 20 ألف متر مكعب يومياً بعد اكتمال المشروع، ما يسهم في التخفيف من أزمة المياه في محافظة عدن.

روابط ذات صلة

“الصحة”: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تُسجّل حالات إصابة بفيروس كورونا

“الصحة”: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تُسجّل حالات إصابة بفيروس كورونا
الأندية السعودية تنال الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين

الأندية السعودية تنال الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين
ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*