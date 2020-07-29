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الشؤون الإسلامية تعقم وتطهر مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها بالأوزون

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الشؤون الإسلامية تعقم وتطهر مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها بالأوزون

الشؤون الإسلامية تعقم وتطهر مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها بالأوزون
http://almnatiq.net/?p=889323
المناطق - واس

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتعقيم وتطهير مسجدي نمرة والمشعر الحرام والمرافق التابعة لها في المشاعر المقدسة ، وذلك بتقنية (الأوزون)، ضمن إجراءاتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء على الميكروبات العالقة في أجواء المساجد وعلى الأسطح والأرضيات والمداخل والسجاد .
وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن الوزارة كلّفت شركة متخصصة في التعقيم والتطهير بالأوزون لحماية ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم، حيث شملت الأعمال تعقيم وتطهير مسجدي نمرة والمشعر الحرام في مزدلفة ومرافقها، باستخدام تقنية (تك الأوزون) الذي يعد صديقاً للبيئة والإنسان ويعمل بدون مخلفات كيميائية كما يتحول إلى أوكسجين طبيعي خلال 4 ساعات، حيث يعتمد في إنتاجه استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، مضيفاً أن الوزارة أولت مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها اهتماماً بالغاً للقضاء على هذا الوباء ، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمطورة التي ستسهم بمشيئة الله في كبح الوباء ، بمتابعة واهتمام من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف ال الشيخ .
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لتوفير جميع سبل السلامة والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام والمحافظة على سلامتهم.

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