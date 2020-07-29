بتوجيهات سمو أمير الشرقية ومتابعة نائبه .. “مناسبات الجبيل” تحتفي بأبطال الأمن والصحة

الجبيل - فهد المريخي

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أطلقت لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل مبادرة شكر وامتنان لرجال الأمن وأبطال الصحة، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم طوال فترة عملهم للتصدي لجائحة كورونا، والتي أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في محافظة الجبيل.

وأكد سعادة محافظ الجبيل رئيس لجنة المناسبات العامة بالمحافظة الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا للجهود العظيمة التي يقوم بها رجال الأمن البواسل في تطبيق الأوامر والتعليمات وفق الإجراءات التي أقرَّتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، بالتعاون مع العاملين في القطاعات الصحية بمحافظة الجبيل من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات ومختلف العاملين في القطاع، الذين قدموا تضحيات سامية للحد من تفشي هذا الوباء.

وثمن “العسكر” الجهود العظيمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهم الله-، في شتى المجالات الصحية والإقتصادية والتنموية والتعليمية خلال جائحة كورونا، والتي أثبتت من خلالها دورها الرائد في التعامل مع الكوارث والأزمات وسرعة الاستجابة لمواجهتها والتصدي لتداعياتها.

مشيداً بالجهود المميزة التي بذلتها الهيئة الملكية في الجبيل ومختلف القطاعات الحكومية والشركات الصناعية، من إسهامات فاعلة في مبادراتها الوطنية وجهودها النوعية في التوعية والرقابة، والتي تحظى بمتابعة واهتمام من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله-، وحرص سموهما على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير للوقاية من فيروس كورونا، مشيداً بوعي المجتمع في محافظة الجبيل، وما حققه الجميع من مواطنين ومقيمين من صور الالتزام والتقيد بالتعليمات، مما ساهم في نجاح جهود قيادتنا الحكيمة -حفظها الله-، في التعامل مع الأزمة.