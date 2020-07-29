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وصول 31 حكمًا أجنبيًا لقيادة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وصول 31 حكمًا أجنبيًا لقيادة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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وصول 31 حكمًا أجنبيًا لقيادة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وصول 31 حكمًا أجنبيًا لقيادة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=889335
المناطق - واس

وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض 31 حكمًا أجنبيًا استعدادًا لقيادة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لخطة العمل التنفيذية بعد قرار استكمال الموسم الكروي الحالي.
وثمّن الاتحاد السعودي لكرة القدم الاهتمام والدعم اللذين واكبا خطة عودة النشاط الكروي من قبل وزارة الرياضة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مما أدى إلى تسهيل عودة جميع اللاعبين والمدربين واستقطاب الحكام الأجانب لضمان استئناف المسابقات بأفضل صورة ممكنة.
ومن المقرر أن يدير الحكام الأجانب عددًا من مباريات الجولات المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُستأنف في الرابع من أغسطس المقبل وفقا للطلبات التي تلقتها لجنة الحكام من الأندية الراغبة في أن يدير مبارياتها حكام أجانب حسب الآلية المتبعة والمُعلنة مسبقًا.

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