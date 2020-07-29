بر جازان تسلم وحدة سكنية لإحدى أسر الأيتام المستفيدين من خدماتها

المناطق - فضة عطيف

سلّمت جمعية البر الخيرية بجازان احدى أسر الأيتام المستفيدة من خدماته وحدة سكنية وذلك ضمن مبادراتها الخيرية في المجتمع.

واكد امين عام جمعية البر بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي ، بأن هذا السكن كان بالتعاون مع الشيخ موسى خمج

ونوه رئيس جمعية البر بجازان الشيخ يحي بن حسن عوض بدعم وتمكين الجمعية من خلال توفير الوحدات السكنية.

مؤكداُ العلاوي حرص الجمعية على تنويع خدماتها سعياً للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري، ودعم مستفيديها بكل الوسائل للوصول إلى مجتمع متراحم ومتكاتف.

كما شكر رئيس وأعضاء جمعية جازان الشيخ موسى خمج على هذي المبادرة في السعي لتوفير الوحدة السكنية لمستفيدي الجمعية داعين الله عز وجل ان يجعلها في موازين حسناتهم.