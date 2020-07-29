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أمانة منطقة جازان تكثف خدماتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أمانة منطقة جازان تكثف خدماتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منطقة جازان

أمانة منطقة جازان تكثف خدماتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أمانة منطقة جازان تكثف خدماتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=889344
المناطق - فضة عطيف

كثفت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها ، كافة الخدمات البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبلها خلال موسم العيد .

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها نفذت خلال الأسبوع الماضي 2132 جولة رقابية تم خلالها مصادرة 4755 كجم من المواد الغير صالحة للإستهلاك ، ورصد 18 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية ، فيما تم تطهير وتعقيم 648 موقعًا .‬⁩

وأشار إلى أن الأمانة تعمل عبر الخطة المعدة لهذه المناسبة بتكثيف الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمسالخ وأماكن بيع المواشي، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، ودعم الأسواق والأحياء بفرق النظافة والمراقبين، وزيادة الآليات والحاويات في الأماكن المطلوبة وأماكن الذبح، إلى جانب تجهيز وصيانة وتعقيم وتطهير الحدائق العامة والواجهات البحرية .

وبين ابن سعيدان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي، حيث قامت الأمانة بتوجيه المقاولين القائمين بتشغيل المسالخ في المنطقة بزيادة أعداد الأطباء البيطريين والعمالة والجزارين لاستيعاب الزيادة المتوقعة خلال أيام العيد، وتم عمل آلية لاستقبال الأضاحي قبل موعد الذبح بـ “24” ساعة ، إضافة إلى وضع أرقام تسلسلية على الأضاحي ليتم ذبحها بالتسلسل الرقمي في أول أيام العيد.

وأضاف : أنه تم تجهيز 18 مسلخاً في كافة محافظات المنطقة إلى جانب 36 من المطابخ المسموح لها بالذبح خلال أيام عيد الأضحى ، مع التشديد على تطبيق جميع اشتراطات البلدية وخاصة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد.

ودعا أمين منطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أهمية التعاون مع الفرق الميدانية والحرص على الذبح في المواقع المعدة وتحت إشراف الأطباء البيطريين ، لأداء المسؤولية المشتركة بين البلدية والمواطن والمقيم .

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