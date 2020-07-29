الولايات المتحدة تفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه و”قيصر” يطال نجل بشار الأسد

المناطق - واس

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، حيث أصدرت وزارتا الخارجية والخزانة بيانين منفصلين حول العقوبات التي تشكل الدفعة الثانية من الإجراءات المتخذة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان اليوم: إن مجموعة العقوبات الجديدة -التي أطلق عليها اسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان”- تهدف إلى تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كل منهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.

وتشمل القائمة المعلنة 14 عقوبة جديدة، حيث أعلن بومبيو إدراج حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، ونجله كرم الأسد، والفرقة الأولى في جيش النظام على قائمة العقوبات.