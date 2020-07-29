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الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=889358
المناطق - واس

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، إن بلاده ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وأضاف السفير أبي زيد : “نثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، لاستعادة الوحدة في اليمن “.
وتابع : “من خلال التقريب بين الطرفين، يمثّل تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني، وأن تحقيق السلام والوحدة في اليمن، هو أمر ضروري من أجل الاستقرار الإقليمي وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني “.
وأضاف : “سيتطلب الحل الدائم من جميع الأطراف تقديم تنازلات، ونكرر مجدداً دعمنا المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمضي قدماً في العملية السياسية باليمن “.

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