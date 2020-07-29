بلدية أملج تنهي استعداداتها لإجازة عيد الأضحى

المناطق- أملج- فايز السميري:

أنهت بلدية محافظة أملج استعداداتها للإجازة عيد الأضحى المبارك , وذلك بتجهيز الأماكن العامة المنتشرة في المحافظة خاصة المتنزهات البحرية والحدائق التي يقصدها السياح والأهالي .

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي محمد العتيبي أن البلدية حرصت على تجهيز الشواطئ بالخدمات التي يحتاجها السواح والأهالي لتعكس الجمال الطبيعي للمحافظة , كما تم زيادة براميل النفايات خاصة في منطقة الكورنيش والشاطئ الجنوبي وشاطئ الدقم السياحي التي عادة ما تكون هذه الأماكن مقصد للسائح , إضافة للحدائق العامة المنتشرة في المحافظة .

وأضاف العتيبي أن البلدية وضعت جدولة زمنية لرش المبيدات الحشرية خاصة في الحدائق والمتنزهات , وفي نفس الوقت قامت البلدية بتكثيف جولاتها الرقابية اليومية والمفاجئة على المطاعم والبوفيهات والبقالات والمقاهي خاصة التي تقع على الطريق الدولي الذي يشهد كثافة مرورية عالية هذه الأيام وكذلك البوفيهات والمطاعم المنتشرة حول الأماكن السياحية , بالإضافة لعمل صيانة للألعاب المنتشرة في المنتزهات وأعمدة الإنارة وعدادات الكهرباء , وذلك حرصاً على خدمة و راحة المواطن والزائر .

