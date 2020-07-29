احدث الأخبار

وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام على نفسه
أبرز المواد
 بلدية أملج تنهي استعداداتها لإجازة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 متحدث الداخلية : اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج .. وطوق أمني لضبط المخالفين
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه و”قيصر” يطال نجل بشار الأسد
أبرز المواد
 استبدال ثوب الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تكثف خدماتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
منطقة جازان
 بر جازان تسلم وحدة سكنية لإحدى أسر الأيتام المستفيدين من خدماتها
منطقة جازان
 كبير قضاة فلسطين:الاحتلال الإسرائيلي يدق طبول الحرب الدينية وندعو العالم للتدخل لوقفها
أبرز المواد
 وصول 31 حكمًا أجنبيًا لقيادة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 بتوجيهات سمو أمير الشرقية ومتابعة نائبه .. “مناسبات الجبيل” تحتفي بأبطال الأمن والصحة
المنطقة الشرقية
 الشؤون الإسلامية تعقم وتطهر مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها بالأوزون
أبرز المواد
وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام على نفسه

وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام على نفسه

أبرز المواد
بلدية أملج تنهي استعداداتها لإجازة عيد الأضحى

بلدية أملج تنهي استعداداتها لإجازة عيد الأضحى

منطقة تبوك
الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

أبرز المواد
متحدث الداخلية : اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج .. وطوق أمني لضبط المخالفين

متحدث الداخلية : اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج .. وطوق أمني لضبط المخالفين

أبرز المواد

وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام على نفسه

وزير الداخلية الكويتي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام على نفسه
http://almnatiq.net/?p=889369

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية أنس الصالح، إنه قدم بلاغا إلى النائب العام في قضية اتهمه فيها نائب في البرلمان بالفساد.

وكتب الوزير على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “مع إيماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، إلا أن في قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط”.

وتابع: “لذا تقدمت ببلاغ اليوم للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب شعيب المويزري من إتهامي بالتربح من منصبي لإتاحة مساءلتي جزائيا وتقديم شهادته”.

وأضاف: “والآن أمام الأخ النائب المويزي فرصتين لإثبات ما يدعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء”.

وأشار الوزير إلى أنه سيسلم يوم الثلاثاء القادم لمجلس الأمة طلب استيضاح عن الاستجواب.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
متحدث الداخلية : اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج .. وطوق أمني لضبط المخالفين

متحدث الداخلية : اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج .. وطوق أمني لضبط المخالفين
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه و”قيصر” يطال نجل بشار الأسد

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه و”قيصر” يطال نجل بشار الأسد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*