المبعوث الأممي لليمن يرحب بالدور المحوري للمملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض

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رحّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد غريفيثس اليوم، أن اتفاق الرياض يمثّل خطوة مهمة باتجاه إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.