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رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستقبل اقتصاد البلاد لا يزال غامضاً

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رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستقبل اقتصاد البلاد لا يزال غامضاً

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستقبل اقتصاد البلاد لا يزال غامضاً
http://almnatiq.net/?p=889385
المناطق - الرياض

أكد رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، أن مستقبل اقتصاد البلاد لا يزال غامضاً، حاثاً على اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات على جميع الأصعدة لدعم تعزيز تعافي الاقتصاد.
وأوضح باول خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع للجنة السياسات النقدية، أن تزايد الإصابات بالفيروس والتدابير المتخذة للسيطرة عليه، بدأت تؤثر على الاقتصاد، مشدداً على أن التعافي الحقيقي يعتمد في جزء كبير على النجاح في السيطرة على الفيروس.
وأشار إلى أن الاحتياطي الفدرالي، جدد تعهده باستخدام النطاق الكامل المتاح له لدعم الاقتصاد الأمريكي والإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر، إلى أن يتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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