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أهالي أملج يطلقون مبادرة توعوية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة

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الخارجية اليونانية: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات

الخارجية اليونانية: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات

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الخارجية اليونانية: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات

الخارجية اليونانية: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات
http://almnatiq.net/?p=889392
المناطق - الرياض

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الأربعاء، إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا، “لكن ليس تحديد التهديد”، في إشارة إلى تصعيد أنقرة بشرق المتوسط.

وأوضح الوزير اليوناني، في مقابلة صحفية مع قناة “ERT” الرسمية، أنه لا يوجد مسار متفق عليه لأجل بدء المباحثات بين أنقرة وأثينا في الوقت الحالي.

ويوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت، انتظارا لمحادثات مع اليونان.

وذكر كالين في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق أنشطة التنقيب عن البترول في شرق المتوسط لمدة معينة، كنهج بنّاء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.

وأعلنت أنقرة عزمها بدء التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، في مناطق تزعم أنها ضمن جرفها القاري، بينما تقول اليونان إنها في مياهها الإقليمية.

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