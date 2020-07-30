العالم ينبهر بمشهد طواف التباعد

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باحترافية تعتمد على منهجية التباعد والاحتراز الصحي استقرت قوافل ضيوف الرحمن على صعيد منى تأسياً بالسنة النبوية بعد أدائهم طواف القدوم في مشهد تاريخي شاهده العالم بكل إعجاب..

وطاف الحجاج حول الكعبة وهم يضعون الكمامات وتركوا مسافات بينهم، ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي جائحة فايروس كورونا في مشهد روحاني.

بعد ذلك، توجه الحجاج إلى مشعر منى، حيث صلوا الصلوات بمنى ويبيتون فيها، قبل أن يتوجهوا بعد صلاة فجر غد (الخميس) إلى جبل عرفات.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، تم إجراء عزل لجميع الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام.

يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد داخل حدود الحرم، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، وتحدُّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

ويرجع المؤرخون تسمية (منى) إلى أنها أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم فيها الجنة، ورأى آخرون أنها لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس مِنى.

وبمنى رمى إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدية لابنه إسماعيل عليه السلام، وذكر بعض المؤرخين أنه كان بمنى مسجد يعرف بمسجد الكبش، كما نزلت بمشعر منى سورة النصر أثناء حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم.

وتمَّت بمشعر منى بيعة الأنصار المعروفة ببيعتي العقبة الأولى والثانية؛ حيث بايعه عليه السلام في الأولى 12 شخصًا من أعيان قبيلتي الأوس والخزرج، فيما بايعه في الثانية 73 رجلًا وامرأتان من أهل المدينة، وكانت قبل هجرته عليه أفضل الصلاة والسلام إلى المدينة.

وعلى امتداد الخلافة الإسلامية بنى الخليفة المنصور العباسي مسجدا عُرف بمسجد البيعة في ذات الموضع سنة 144هـ، وأعاد عمارته لاحقا المستنصر العباسي ويبعد نحو 300 متر من جمرة العقبة على يمين الجسر النازل من منى إلى مكة المكرمة.

ويقضي الحاج بمنى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويستحب فيه المبيت في منى تأسيا بسنة النبي.

ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر، والمبيت في مزدلفة، بحسب “عكاظ”.