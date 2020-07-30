حاج هندي: السعوديون فاجأوني بـ”تقنية النانو” في الإحرام

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لأول مرة في تاريخ الحج يستخدم حجاج بيت الله الحرام «الإحرام بتقنية النانو المانع لتكاثر البكتيريا» ووصف الحاج عمار خالد، هندي الجنسية، بداية رحلته في الحج بالناجحة.

قال أعمل في إحدى الشركات بمحافظة جدة وتقدمت عبر الموقع الإلكتروني، وبعد خمسة أيام من الطلب وصلتني الموافقة بالسماح لي وطلبت مني الرسالة أن أحجر نفسي في المنزل لحين وصول فريق متخصص من الصحة كشف علي ومنحوني أسورة إلكترونية مرتبطة بالجوال ثم أخذوا مني مسحة وتم التواصل معي وتوجيهي بالتحرك إلى المطار.

ويضيف الحاج الهندي، بعد وصولنا إلى أحد الفنادق في مكة المكرمة تم تخصيص غرفة لكل شخص مهيأة بكافة الخدمات الطبية ليتم أخذ المسحة الطبية الخاصة بفايروس كورونا للمرة الثانية «وفروا لنا كافة الاحتياجات والمرشدين الصحيين للرد على كافة الاستفسارات، مع توفير عدد من الأطباء والممارسين الصحيين وتوفير حقيبتين تشتملان على جميع المستلزمات الخاصة والأدوية والمعقمات».

وأشار عمار إلى أن الإحرامات قدمت لهم «بتقنية النانو» لمنع تكاثر البكتيريا، وثمّن الحاج عمار جهود المملكة في حماية الحجاج من فايروس كورونا بحصر الفريضة على عدد محدود، بحسب «عكاظ».