بلدية أملج تكثف جولاتها على المسلخ ونقطة الذبح وتسمح للمطابخ بالذبح أيام العيد

أملج- فايز السميري:

كثفت بلدية محافظة أملج جولاتها الميدانية على مسلخ المحافظة ونقطة الذبح ومطابخ المحافظةالتي سُمح لها بالذبح أيام العيد ، وذلك للتأكد من جاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى المبارك .

وأكد رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي حرص البلدية على تشديد الرقابة على المسلخ ونقطة الذبح والمطابخ وتطبيق الاشتراطات الصحية ورفع جاهزيتها من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم بالجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن البلدية أتاحت الفرصة لأصحاب المطابخ الحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمةذبح الأضاحي خلال يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين.

وبين العتيبي أن عمليات الذبح في المسلخ يشرف عليها أطباء بيطريون متخصصون حيث يتم فحص جميع ما يرد إليها من ذبائح ، مؤكداً على جاهزية المسلخ ونقطة الذبح ورفع طاقته التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال العمل على إلزام مستثمر المسلخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع المرافق ، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات مع توفير كراسي انتظار للجلوس .