احدث الأخبار

أهالي أملج يطلقون مبادرة توعوية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة
منطقة تبوك
 بلدية أملج تكثف جولاتها على المسلخ ونقطة الذبح وتسمح للمطابخ بالذبح أيام العيد
منطقة تبوك
 هل يشهد العالم موجة كورونا الثانية؟ منظمة الصحة تحسم الجدل
أبرز المواد
 الخارجية اليونانية: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات
أبرز المواد
 حاج هندي: السعوديون فاجأوني بـ”تقنية النانو” في الإحرام
أبرز المواد
 العالم ينبهر بمشهد طواف التباعد
أبرز المواد
 رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: مستقبل اقتصاد البلاد لا يزال غامضاً
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط مخزونات الخام الأمريكية
أبرز المواد
 قوات أمن الحج: ضبط 936 مخالفا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 استمرار فرصة هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات
أبرز المواد
 مخاوف أمريكية من استغلال بكين تطبيق “تيك توك” في الانتخابات
أبرز المواد
 المبعوث الأممي لليمن يرحب بالدور المحوري للمملكة في تسريع العمل باتفاق الرياض
أبرز المواد
أهالي أملج يطلقون مبادرة توعوية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة

أهالي أملج يطلقون مبادرة توعوية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة

منطقة تبوك
بلدية أملج تكثف جولاتها على المسلخ ونقطة الذبح وتسمح للمطابخ بالذبح أيام العيد

بلدية أملج تكثف جولاتها على المسلخ ونقطة الذبح وتسمح للمطابخ بالذبح أيام العيد

منطقة تبوك
هل يشهد العالم موجة كورونا الثانية؟ منظمة الصحة تحسم الجدل

هل يشهد العالم موجة كورونا الثانية؟ منظمة الصحة تحسم الجدل

أبرز المواد
الخارجية اليونانية: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات

الخارجية اليونانية: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات

أبرز المواد

أهالي أملج يطلقون مبادرة توعوية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة

أهالي أملج يطلقون مبادرة توعوية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة
http://almnatiq.net/?p=889408
أملج- فايز السميري:

شارك عدداً من أهالي محافظة أملج في المبادرة التوعوية والإرشادية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة التي أطلقها الأهالي بالتعاون مع بلدية المحافظة، بمشاركة مساعد رئيس بلدية أملج ماجد الصيدلاني ومدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي المطوع وعدداً من أهالي المحافظة وذلك بمنتزه الدقم السياحي .
وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدي الأهالي والزوار بضرورة المحافظة على النظافة وترك المكان أنظف مما كان ، وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتأكيد على التباعد الاجتماعي ، إضافة إلى توزيع إكياس نفايات على المتنزهين كتب عليها بعض العبارات التوعوية التي تحث على أهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها .
كذلك قام الأهالي بتكريم مجموعة من عمالة البلدية العاملين في المنتزهات والأماكن العامة ، كشكر وتقدير لهم على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة المنتزهات التي بقصدها الأهالي والزوار.

روابط ذات صلة

بلدية أملج تكثف جولاتها على المسلخ ونقطة الذبح وتسمح للمطابخ بالذبح أيام العيد

بلدية أملج تكثف جولاتها على المسلخ ونقطة الذبح وتسمح للمطابخ بالذبح أيام العيد
بلدية أملج تنهي استعداداتها لإجازة عيد الأضحى

بلدية أملج تنهي استعداداتها لإجازة عيد الأضحى
محافظة حقل تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط معدة مسبقاً

محافظة حقل تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط معدة مسبقاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*