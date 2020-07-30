أهالي أملج يطلقون مبادرة توعوية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة

أملج- فايز السميري:

شارك عدداً من أهالي محافظة أملج في المبادرة التوعوية والإرشادية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة التي أطلقها الأهالي بالتعاون مع بلدية المحافظة، بمشاركة مساعد رئيس بلدية أملج ماجد الصيدلاني ومدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي المطوع وعدداً من أهالي المحافظة وذلك بمنتزه الدقم السياحي .

وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدي الأهالي والزوار بضرورة المحافظة على النظافة وترك المكان أنظف مما كان ، وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتأكيد على التباعد الاجتماعي ، إضافة إلى توزيع إكياس نفايات على المتنزهين كتب عليها بعض العبارات التوعوية التي تحث على أهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها .

كذلك قام الأهالي بتكريم مجموعة من عمالة البلدية العاملين في المنتزهات والأماكن العامة ، كشكر وتقدير لهم على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة المنتزهات التي بقصدها الأهالي والزوار.