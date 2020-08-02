احدث الأخبار

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة
أبرز المواد
 مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار
أبرز المواد
 اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا
أبرز المواد
 قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام : تدابير وقائية وإجراءات احترازية لأداء طواف الوداع
أبرز المواد
 شرطة تبوك تغرم (183) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات
أبرز المواد
 الصحة : زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات تبوك بنسبة 31% لكافة القطاعات
أبرز المواد
 إجمالي ضحايا كورونا في 247 مدينة في إيران يتجاوز 80 ألفًا و 700 شخص
أبرز المواد
 وزير دفاع اليمن: المرحلة تفرض تناسي الخلافات لمواجهة الحوثي
أبرز المواد
 رغم كورونا.. الآلاف يشاركون في أطول سباق للسباحة في المياه المفتوحة بأوروبا
أبرز المواد
 حجاج بيت الله الحرام يرفعون التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة عيد الأضحى
أبرز المواد
 هدايا تذكارية ومسابقات رقمية للحجيج احتفالًا بعيد الأضحى
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: استقرار الخدمة الكهربائية في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة

أبرز المواد
مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار

مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار

أبرز المواد
اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا

اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا

أبرز المواد
قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام : تدابير وقائية وإجراءات احترازية لأداء طواف الوداع

قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام : تدابير وقائية وإجراءات احترازية لأداء طواف الوداع

أبرز المواد

رغم كورونا.. الآلاف يشاركون في أطول سباق للسباحة في المياه المفتوحة بأوروبا

رغم كورونا.. الآلاف يشاركون في أطول سباق للسباحة في المياه المفتوحة بأوروبا
http://almnatiq.net/?p=890197
المناطق - رويترز

قفز آلاف المتنافسين في مياه بحيرة بالاتون للسباحة أكبر بحيرة للمياه العذبة في وسط أوروبا اليوم السبت، في تحد واضح لوباء كورونا.

وعلى الرغم من جائحة كورونا، قال المنظمون إن أكثر من عشرة آلاف شخص بينهم أطفال ومتقاعدون وسباحون محترفون، تقدموا لتسجيل أسمائهم ضمن المشاركين في السباق السنوي للسباحة في البحيرة الواقعة في هنغاريا، في أطول سباق سباحة بأوروبا.

وبسبب إجراءات احتواء الفيروس، خضع جميع المشاركين في السباق لفحص قياس درجة الحرارة، وسمح لهم بالقفز في الماء عند نقاط البداية واحدا تلو الآخر للمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي، وسبحوا إلى الضفة الأخرى من البحيرة ترافقهم قوارب شراعية.

وفاز السباح المجري كريستوف راسوفسكي بطل العالم وبطل أوروبا في السباحة في المياه المفتوحة بالسباق، بعد أن قطع المسافة في 57 دقيقة مسجلا رقما قياسيا جديدا رغم ارتفاع درجة الحرارة، حيث كانت درجة حرارة المياه 26 درجة مئوية بينما بلغت درجة حرارة الجو 33.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة
مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار

مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار
اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا

اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*