رغم كورونا.. الآلاف يشاركون في أطول سباق للسباحة في المياه المفتوحة بأوروبا

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قفز آلاف المتنافسين في مياه بحيرة بالاتون للسباحة أكبر بحيرة للمياه العذبة في وسط أوروبا اليوم السبت، في تحد واضح لوباء كورونا.

وعلى الرغم من جائحة كورونا، قال المنظمون إن أكثر من عشرة آلاف شخص بينهم أطفال ومتقاعدون وسباحون محترفون، تقدموا لتسجيل أسمائهم ضمن المشاركين في السباق السنوي للسباحة في البحيرة الواقعة في هنغاريا، في أطول سباق سباحة بأوروبا.

وبسبب إجراءات احتواء الفيروس، خضع جميع المشاركين في السباق لفحص قياس درجة الحرارة، وسمح لهم بالقفز في الماء عند نقاط البداية واحدا تلو الآخر للمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي، وسبحوا إلى الضفة الأخرى من البحيرة ترافقهم قوارب شراعية.

وفاز السباح المجري كريستوف راسوفسكي بطل العالم وبطل أوروبا في السباحة في المياه المفتوحة بالسباق، بعد أن قطع المسافة في 57 دقيقة مسجلا رقما قياسيا جديدا رغم ارتفاع درجة الحرارة، حيث كانت درجة حرارة المياه 26 درجة مئوية بينما بلغت درجة حرارة الجو 33.