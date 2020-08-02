احدث الأخبار

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة
أبرز المواد
 مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار
أبرز المواد
 اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا
أبرز المواد
 قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام : تدابير وقائية وإجراءات احترازية لأداء طواف الوداع
أبرز المواد
 شرطة تبوك تغرم (183) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات
أبرز المواد
 الصحة : زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات تبوك بنسبة 31% لكافة القطاعات
أبرز المواد
 إجمالي ضحايا كورونا في 247 مدينة في إيران يتجاوز 80 ألفًا و 700 شخص
أبرز المواد
 وزير دفاع اليمن: المرحلة تفرض تناسي الخلافات لمواجهة الحوثي
أبرز المواد
 رغم كورونا.. الآلاف يشاركون في أطول سباق للسباحة في المياه المفتوحة بأوروبا
أبرز المواد
 حجاج بيت الله الحرام يرفعون التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة عيد الأضحى
أبرز المواد
 هدايا تذكارية ومسابقات رقمية للحجيج احتفالًا بعيد الأضحى
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: استقرار الخدمة الكهربائية في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة

أبرز المواد
مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار

مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار

أبرز المواد
اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا

اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا

أبرز المواد
قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام : تدابير وقائية وإجراءات احترازية لأداء طواف الوداع

قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام : تدابير وقائية وإجراءات احترازية لأداء طواف الوداع

أبرز المواد

وزير دفاع اليمن: المرحلة تفرض تناسي الخلافات لمواجهة الحوثي

وزير دفاع اليمن: المرحلة تفرض تناسي الخلافات لمواجهة الحوثي
http://almnatiq.net/?p=890200
المناطق - اليمن

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، السبت، أن الشعب اليمني أكثر عزماً وإصراراً على استعادة دولته ودحر خطر المشروع الحوثي والأطماع الإيرانية.

وقال المقدشي، خلال زيارة تفقدية للمنطقة العسكرية السابعة وللوحدات المرابطة في جبهة نهم .

“مقتضيات المرحلة التي يعيشها الوطن تفرض على الجميع الالتفاف حول المشروع الوطني والاصطفاف تحت لواء الجمهورية وتناسي الصراعات والخلافات والنفير نحو مواجهة العدو الواحد”.

وأضاف: “لقد قطعنا على أنفسنا العهد والقسم أن لا نمل ولا نميل عن واجبنا في تحرير شعبنا وتلبية آماله وتطلعاته النبيلة.. ولن يحكمنا الحوثي. وصنعاء وكل اليمن سوف تتحرر قريبا”.

ولفت وزير الدفاع اليمني إلى أن ميليشيات الحوثي تزج بالأطفال والمغرر بهم إلى القتال وتدفع بهم بالقوة والتضليل والأكاذيب، داعياً أبناء القبائل لحماية أولادهم وعدم تصديق الأكاذيب الحوثية.

كما زار وزير الدفاع اليمني مقر قيادة القوات السعودية بالمنطقة السابعة. وثمّن مواقف دول تحالف دعم الشرعية وتضحياتها ووقفتها إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة دولته وللتصدي المشترك للخطر الإيراني الذي يسعى لزعزعة الأمن القومي العربي ولتهديد المصالح العالمية، بحسب المقدشي.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة
مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار

مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار
اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا

اليابان تعلن حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*