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إجمالي ضحايا كورونا في 247 مدينة في إيران يتجاوز 80 ألفًا و 700 شخص

إجمالي ضحايا كورونا في 247 مدينة في إيران يتجاوز 80 ألفًا و 700 شخص
http://almnatiq.net/?p=890204
المناطق - الرياض

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعد ظهر السبت، 1 أغسطس، أن عدد ضحايا كورونا في 347 مدينة في إيران وصل إلى أكثر من 80 ألفًا و700 شخص. بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات خراسان رضوي 6063، وفي خوزستان 5695 ، وفي مازندران 3740، وفي أصفهان 3628، وفي لرستان 3205، وفي سيستان وبلوجستان 2496، وفي البرز 2490، وفي أذربيجان الغربية 2412، وفي أذربيجان الشرقية 2355، وفي كلستان 2162، وفي فارس 2110، وفي همدان 2070،وفي كردستان 1600، وفي خراسان الشمالية 1197، وفي بوشهر 890، في مركزي 855، وفي جهارمحال وبختياري 522 شخصًا

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