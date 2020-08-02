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الصحة : زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات تبوك بنسبة 31% لكافة القطاعات
http://almnatiq.net/?p=890207
المناطق - تبوك
أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة تبوك لكافة القطاعات بنسبة 31% وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته “الصحة” مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3280 سرير عناية مركزة وذلك خلال90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.

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