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مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار

مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية مع هطول الأمطار
http://almnatiq.net/?p=890218
المناطق - المدينة المنورة

نفذت إدارة المرور بالمدينة المنورة خطتها الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع كوادرها البشرية والآلية لتنظيم الحركة المرورية بطرقات وميادين المنطقة.
كما تعامل مرور المنطقة مع طُرقات المناطق التي شهدت هطول أمطار غزيرة على مدى الأيام الماضية من خلال تأمين المداخل والمخارج بما يظمن إنسيابية الحركة المرورية، إلى جانب تحويل بعض الطرق مؤقتاً إلى طرق بديلة حتى تلاشي مرور المياه المنحدره من الجبال والمرتفعات المحيطة حرصاً على سلامة الجميع.

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