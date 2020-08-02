“الأرصاد” : أمطار رعدية على مكة والمدينة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مشعر منى ومكة المكرمة بمشيئة الله تعالى.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية،وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الرابعة فجراً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – ليوم غد الاحد , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبينت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الواحدة مساء من يوم السبت وحتى الساعة السادسة مساء من يوم الاحد .