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سجون منطقة تبوك تعايد نزلاء السجون بالمنطقة

سجون منطقة تبوك تعايد نزلاء السجون بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=890274
المناطق- تبوك- فايز السميري:

عايدت سجون منطقة تبوك نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الاضحى المبارك ،وسط اجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء ، وتبادل التهاني والتبريكات.
كما تم السماح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء.
وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.

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