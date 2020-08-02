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“الأرصاد” تنبه بهطول امطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تنبه بهطول امطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=890280
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والجموم ، والخرمة، والطائف، وميسان، والعرضيات، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربه، وخليص، ورنية والمشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الواحدة صباح الغد ً.

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