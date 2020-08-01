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أبرز المواد
مفتي مصر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية وموسم الحج

مفتي مصر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية وموسم الحج

منوعات

مفتي مصر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية وموسم الحج

مفتي مصر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية وموسم الحج
http://almnatiq.net/?p=890283
المناطق - واس

هنأ مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “حفظه الله”، على نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا ، سائلًا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.
كما هنأ الدكتور شوقي، في بيان اليوم، حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي على نجاح موسم حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن وحرص المملكة على إقامة فريضة الحج وشعائره رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتنظيمه بهذه الصورة المشرفة.
وقال إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام في ظل توفير كافة الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة رغم الظروف الاستثنائية وانتشار جائحة كورونا.
وأكد مفتي مصر أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي تقدمها المملكة للحجيج رغم ما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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