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العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية
http://almnatiq.net/?p=890286
المناطق - واس

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م في قسم الطوارئ 7 مستفيدين، وعيادة الباطنية 91 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 61 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى.
كما صرفت الأدوية لـ 80 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 35 مريضًا، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

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