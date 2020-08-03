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الخزانة الأميركية: يجب بيع أو حظر تيك توك

الخزانة الأميركية: يجب بيع أو حظر تيك توك
http://almnatiq.net/?p=890394
المناطق - وكالات

في تحذير أميركي جديد، أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الأحد، وجوب إما بيع أو حظر تطبيق “تيك توك” الصيني في الولايات المتحدة على خلفية المخاوف المرتبطة بالأمن القومي.

وقال منوتشين إنه “لا يمكن” لـ”تيك توك” أن يستمر “بشكله الحالي”.

كما لم يعلّق مباشرة على تهديد الرئيس الأميركي، بحظر التطبيق الواسع الانتشار لمشاركة التسجيلات المصورة.

وأشار إلى أن “لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة” التي يترأسها تنظر في ملف “تيك توك”، الذي يلقى رواجاً خصوصاً في أوساط الشباب إذ يمكّنهم من نشر ومشاهدة تسجيلات مصورة قصيرة، ويبلغ عدد مستخدميه حول العالم نحو مليار.

غير أن المسؤولين الأميركيين قالوا إنه قد يكون أداة للاستخبارات الصينية، وهو ما ينفيه التطبيق.

وصرح منوتشين لشبكة “أيه بي سي” الأحد: “سأقول علناً إن اللجنة بأكملها متفقة على أنه لا يمكن لتيك توك أن يحافظ على شكله الحالي، إذ إنه يحمل خطر إرسال معلومات عن مئة مليون أميركي” إلى جهات خارجية.

إلى ذلك أفاد بأنه تحدث مع قادة الكونغرس، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وكبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بشأن ما يمكن القيام به في ما يتعلق بعمليات “تيك توك” في الولايات المتحدة.

وقال: “نحن متفقون على ضرورة إحداث تغيير ما. إما عملية بيع إجبارية وإما حظر التطبيق. الجميع متفقون على أنه لا يمكنه الاستمرار بشكله الحالي”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، السبت، أن المفاوضات مع “مايكروسوفت” لشراء عمليات “تيك توك” المملوك من مجموعة “بايت دانس” الصينية، في الولايات المتحدة توقفت بعدما هدد ترمب بحظر التطبيق.

ودافع “تيك توك” عن نفسه السبت، وأكدت مديرته العامة في الولايات المتحدة، فانيسا باباس، للمستخدمين أن الشركة تعمل لتوفير “التطبيق الأكثر أماناً” لهم في ظل القلق الأميركي على أمن المعلومات. وقالت في رسالة نشرت على التطبيق: “لا نعتزم الذهاب إلى أي مكان”.

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