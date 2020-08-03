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16 قتيلا في هجوم بالكاميرون.. واستهداف ضباط بمالي

16 قتيلا في هجوم بالكاميرون.. واستهداف ضباط بمالي
http://almnatiq.net/?p=890400
المناطق - الرياض

قتل 16 شخصا، على الأقل، في هجوم لإرهابي بوكو حرام على مخيم للنازحين أقصى شمالي الكاميرون، وفق مسؤول محلي.

وقال محمد شتيما أبا، عمدة منطقة مايو-موسكوتا، التي يقع فيها المخيم الذي يؤوي سكانا محليين فروا من هجمات بوكو حرام، إن “الحصيلة حاليا هي 16 قتيلا. من المؤكد أن بوكو حرام مسؤولة” عن الهجوم.

يأتي ذلك فيما قتل عسكرى وأصيب 5 آخرون على أيدى مسلحين مجهولين فى كوتيالا شمال غربى مالى.

وذكرت وكالة الأنباء المالية أن الهجوم نفذه مسلحون مجهولون يستعملون دراجات نارية فتحوا النار على الضباط فقتلوا أحدهم وأصابوا 5 آخرين قبل أن فرارهم.

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل الشرطة في كوتيالا من أجل تحديد ظروف الهجوم بدقة، وهوية المهاجمين.

وظهرت جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرق نيجيريا في عام 2009 واستمر نشاطها وكثيرا ما تمتد هجماتها إلى داخل تشاد والنيجر والكاميرون.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.

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