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لقاح “صنع في إيطاليا” يبدأ مواجهته مع كورونا

لقاح “صنع في إيطاليا” يبدأ مواجهته مع كورونا
http://almnatiq.net/?p=890403
المناطق - وكالات

بعد أشهر من الاختبارات على الحيوانات، أعلنت إيطاليا، السبت، بدء التجارب الأولية للقاح “صنع في إيطاليا” ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على البشر في العاصمة روما.

ووفقا لموقع “today” الإيطالي، سيبدأ معهد Spallanzani الوطني للوقاية والتشخيص والعلاج من الأمراض المعدية اختبار لقاح GRAd-Cov2 المضاد لـ”كوفيد-19″ على البشر، والذي أنتجته شركة ReiThera الإيطالية للتكنولوجيا البيولوجية.

وستجرى التجارب البشرية للقاح على 45 متطوعا (أصحاء) يبلغون من العمر 55 عاما أو أكثر، مقسمين إلى 3 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 15 شخصا.

وستتم إدارة تجربة اللقاح على المتطوعين وفقا لدورة من 2، 7، 15 و30 يوما لأول 3 أشخاص، ثم بعد أول يومين سيتم البدء بالـ12 الآخرين، وبعد الأسبوع الأول، سيكون دور المجموعة الثانية من المتطوعين ثم الثالثة.

وعلق محافظ إقليم لاتسيو الإيطالي، نيكولا زينجاريتي على التجارب قائلا: “نحن في انتظار نتائج الاختبارات التي إذا لم تقدم موانع أو آثار جانبية سلبية كما نأمل، سيتم توسيعها لاحقا لاختبارها على مجموعة جديدة من المتطوعين الأصحاء ممن تتراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما”.

وأضاف: “يعتمد توسيع العينة على تقدم النتائج التي تهدف إلى تحديد الحد الأدنى من اللقاح القادر على تطوير الأجسام المضادة التي أعطت نتائج إيجابية في المرحلة الأولى من التجارب على الفئران”.

وجاءت خطة الوصول إلى اللقاح، بدعم من وزارة البحث الإيطالية مع المجلس الوطني للأبحاث CNR وإقليم لاتسيو بشمالي البلاد، باستثمار بلغت قيمته الإجمالية 8 ملايين يورو.

وأوضح المحافظ نيكولا زينجاريتي: “بصفتنا إقليم لاتسيو، دعمنا هذه المرحلة الحساسة من البحث باستثمار 5 ملايين يورو من إجمالي 8 ملايين، ومن الواضح أن الاستنتاج الإيجابي للقاح GRAd-Cov2، الذي أثبت أنه آمن بشكل كافٍ على الحيوانات، يبشر بالخير لنتائج مهمة أيضا للبشر”.

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