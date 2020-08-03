وفاة صاحبة أول وجه مزروع في أمريكا

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توفيت كوني كالب، أول أمريكية خضعت لعملية زرع وجه، عن 57 عاما، بعد نحو اثني عشر عاما على الجراحة.

وكانت كالب قد تعرضت لتشوهات كبيرة في الوجه بسبب رصاصة أطلقها زوجها الذي كان يحاول قتلها قبل أن يوجه السلاح على نفسه سنة 2004، وخضعت في عام 2008 لعملية زرع معقدة لـ80% من وجهها واستمرت 22 ساعة.

وذكر مستشفى “كليفلاند كلينيك” في ولاية أوهايو، الذي كان يقدم الرعاية لها، عبر تويتر “نحن حزينون لفقدان كوني كالب، أول شخص خضع لعملية زرع للوجه في الولايات المتحدة. لقد كانت مصدر إلهام لنا جميعا في المستشفى”.

وقال الطبيب فرانك باباي المشرف على قسم طب الجلد وجراحات التجميل في المستشفى، في بيان إن كالب أصبحت الشخص الذي يعيش أطول فترة بعد خضوعه لعملية زرع وجه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد أجريت أول عملية زرع وجه في العالم في 27 نوفمبر 2005 في فرنسا، وخضعت لها إيزابيل دينوار إثر تشوه وجهها بسبب هجوم من كلبها، وهي توفيت في أبريل 2016 بعدما عادت الإصابة لديها بورم خبيث نادر.

وفي 13 أبريل 2006، أجريت عملية زرع لثلثي الوجه لدى مزارع في الصين كان قد تعرض لهجوم دب. وهو توفي في يوليو 2008 بعدما توقف عن تناول أدوية مخصصة للمرضى الذين خضعوا لعمليات زرع واختار التداوي بالأعشاب التقليدية.