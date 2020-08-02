أمين منطقة المدينة المنورة : في ظل الظروف الاستثنائية اتم الله نعمته علينا لخدمة ضيوف الرحمن

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http://almnatiq.net/?p=890440
المناطق - واس

رفع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي باسمه ونيابة عن منسوبي أمانة المنطقة وبلدياتها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج 1441هـ .
وأكد معاليه أن ما تحقق من نجاح لموسم الحج هو نتيجة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وحتى يومنا هذا، حيث اتى موسم حج 1441هـ في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا. واتم الله نعمته علينا لخدمة ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة الخدمات تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، وتسهر على راحتهم، وتبذل قصار جهدها في سبيل توفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
و أوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة أن ما تحققه هذه البلاد يأتي توفيقاً من الله عز وجل ، ثم لثمرة القرارات الحكيمة من القيادة الرشيدة – ايدها الله – التي من أبرزها قرار تخفيض أعداد الحجيج لهذا العام، حتى يتم تطبيق كافة الإجراءات الاستباقية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حيث وضعت نصب أعينها خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتابع المهندس البليهشي أن ما تحقق خلال موسم هذا الحج يعكس مستوى القدرات التنظيمية التي وصلت إليها كافة القطاعات الأمنية والخدمية بالمملكة، والتي مكّنت الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان.
ودعا معالي أمين منطقة المدينة المنورة في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة ونحن نتمتع بالصحة والعافية وبلادنا تنعم بالعزة والتطور والازدهار.

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